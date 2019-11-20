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Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh'i kabul etti
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:34 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ile Kinteh arasındaki görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da yer aldı.
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