Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh'i kabul etti
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh'i kabul etti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh'i kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ile Kinteh arasındaki görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da yer aldı.

Hulusi Akar, Gambiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:34 Kaynak: AA
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