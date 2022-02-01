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Son dakika haberi | Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

01.02.2022 13:54

Son dakika haberlerine göre Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul ettiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı kabul etti.

Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı kabul etti.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Amoama'yı kabul etti. Orgeneral Güler'in de yer aldığı kabulde, Bakan Akar tarafından askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi belirtildi.

Son dakika haberi | Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti
Son dakika haberi | Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti
Son dakika haberi | Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

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Genelkurmay Başkanı, Türkiye, Milli, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti - Son Dakika


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