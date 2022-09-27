Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler , kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı yaptı

Kaynak: DHA

Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

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