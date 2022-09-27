Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı... - Son Dakika
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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı...

27.09.2022 00:29

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı yaptı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı yaptı

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Kaynak: DHA

Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı... - Son Dakika
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