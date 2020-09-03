Bakan Akar: Gerginlik peşinde değil hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz - Son Dakika

Bakan Akar: Gerginlik peşinde değil hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net şekilde, inançla imanla bilgiyle mantıkla bilimle hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz" dedi.

Bakan Akar: Gerginlik peşinde değil hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net şekilde, inançla imanla bilgiyle mantıkla bilimle hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tüm Türk hava sahasının takip edildiği merkezde faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar ve komutanlar, talimatlar verdi. Burada personele de hitap eden Bakan Akar, konuşmasında, savunma ve güvenlik konuları ile birlikte son dönemde Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin tüm komşularının siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu kaydeden Bakan Akar, "Diğer taraftan da hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler" diye konuştu. 'KIBRIS BİZİM MİLİ DAVAMIZ'Bakan Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuk, deniz hukuku, mahkeme kararları, teamüller ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket ettiğini vurguladı. Akar, "Yunanistan arkasında Fransa, arkasında AB ile 'Bana göre böyle' diyerek, akla mantığa uymayan bir şekilde haklı olduğunu iddia ediyor. Dünyayı bir araya getirseniz dahi hiçbir zaman sizin ortaya koyduğunuz 'İki kere iki beş eder' sözünü bize anlatamazsınız. Bu gerçek değil. Arkanızda kim olursa olsun 'İki kere iki dört eder' gerçeğini değiştiremezseniz. Kıbrıs bizim mili davamızdır, oradaki kardeşlerimizin hakkını hukukunu 1974'te hangi anlayışla koruduysak 2020 yılında da aynı konumdayız" dedi.'FRANSA, NE HAKLA GELİYORSUN BURAYA?'Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'na aykırı olarak 16 adayı silahlandırdığını dile getiren Bakan Akar, "Bundan sonra böyle bir şey yapamazsınız" diye konuştu. Akar, tüm bu ihlallere rağmen Türkiye'nin yine de 'diyalog' dediğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Yunanistan ve Türkiye; fakat burada anlaşılması zor olan kabadayılar var. Örneğin Fransa; garantörlük yok, anlaşma yok, sen AB'nin temsilcisi de değilsin ne hakla geliyorsun buraya? Tek başına çıkıp 'Ben kahramanlık yapacağım' diyorsan, o kabadayılık zamanı geçti. Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla imanla bilgiyle mantıkla bilimle hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez."'ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN AKLISELİMLE BAKMALARI GEREK'Bakan Akar, diğer dost ve müttefik ülkelerden de bu konuda objektif olmalarını beklediklerini belirterek, "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir. Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım" diye konuştu. Sözlerinin sonunda ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarına başarılar dileyen Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.MUHARİP KUVVET KOMUTANLIĞI KARARGAHI AÇILIŞIÖte yandan Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Birleştirilmiş Harekat Merkezi'ndeki ziyaretlerinden önce Muharip Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nı da ziyaret etti. Yeni karargah binasının resmi açılışını yapan Akar ve komutanlar, karargah bahçesindeki 'İstikbal Göklerdedir Anıtı'nın açılış törenine de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak anıtın açılışını yapan Akar, heykeltıraş Sait Rüstem'e de eserinden dolayı plaket verdi.

Muharip Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılışını kurdele keserek yapan Bakan Akar, "Ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olsun" dedi. Akar, kestiği kurdeleyi almak isteyen personele ise "Biz bunları saklıyoruz" diyerek vermedi.

ANKARA, -


Doğu Akdeniz, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Gerginlik peşinde değil hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz - Son Dakika

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