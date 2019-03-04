Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Gölcük'te Donanma Komutanlığında İncelemelerde Bulundu

Bakan Akar Gölcük'te Donanma Komutanlığında İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Gölcük'te bulunan Donanma Komutanlığı'na gitti.

Bakan Akar Gölcük'te Donanma Komutanlığında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Gölcük'te bulunan Donanma Komutanlığı'na gitti.

Komutanlığa gelişinde tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, Donanma Komutanlığı özel defterini imzalamasının ardından Mavi Vatan Tatbikatı'nın sevk ve idaresinin gerçekleştirildiği Tatbikat Kontrol Merkezi'ne geçti.

Burada tatbikata katılan unsurlardan video konferans yöntemi ile brifing alan Bakan Akar, birlik komutanlarına talimatlarını da aktardı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:53 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Gölcük, Güncel
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