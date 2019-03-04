Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Gölcük Tersanesi'ni Ziyaret Etti

Bakan Akar, Gölcük Tersanesi'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte DATAS Denizaltı Taktik Simülatörü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, Gölcük Tersanesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte DATAS Denizaltı Taktik Simülatörü'nde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Donanma Komutanlığındaki incelemelerinin ardından DATAS Denizaltı Taktik Simülatörü'nde incelemelerde bulunarak, simülatörde eğitim alan askerlerle sohbet etti. Periskoptan torpido atış eğitimini takip eden Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra Denizaltı Serbest Çıkış Kulesi'ni inceledi. Denizaltıdan çıkış eğitiminin verildiği 20 metre derinliğindeki havuzdaki eğitimleri takip eden Bakan Akar ve komutanlar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığını ziyaret ederek, yerli üretim "Reis" sınıfı denizaltıların inşa çalışmalarını inceledi. İşçilerle sohbet eden Bakan Akar ve komutanlar, onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

Yaşar Güler, Hulusi Akar, Politika
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