Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Gürcistan'da - TİFLİS

Bakan Akar Gürcistan'da - TİFLİS

4 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldı.
Akar'ı Gürcistan'a gelişinde Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Giorgi Butkhuzi, Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Shalva Jabakhidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer ilgililer karşıladı.
Bakar Akar, buradan törenin yapılacağı Bağımsızlık Meydanı'na geçti. Meydana gelişinde Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria tarafından karşılanan Akar, mevkidaşıyla bir süre sohbet etti.
Konukların yerini almasının ardından alana önce Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze sonrasında Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili geldi. Zurabişvili'nin alandaki birlikleri selamlaması sonrasında tören alanına getirilen Gürcistan bayrağı, okunan ulusal marş eşliğinde göndere çekildi.
Önce Cumhurbaşkanı Zurabişvili ardından Başbakan Bakhtadze'nin alandakilere hitap ettiği tören, askerlerin geçit töreni ile sona erdi.
Bakan Akar Gürcistan'da - TİFLİS
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:16 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Gürcistan, Güncel
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