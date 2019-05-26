Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili ile bir araya geldi
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:05 Kaynak: İHA
, Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'e ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tiflis'te 26 Mayıs Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen törenin ardından Başbakan Mamuka Bakhtadze ve Savunma Bakanı Levan İzoria ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar, Kahramanlar Anıtını ziyaret ettikten sonra Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Başkent Tiflis'te Başkanlık Sarayında resmi törenle karşılanan Akar, Zurabişvili ile fotoğraf çekildikten sonra basına kapalı ikili görüşme gerçekleştirdi.
(İHA)
Bakan Soylu, "Yarın Eyvah Para Etmez" Deyip Uyardı: Türkiye'ye Saldırabilirler
İşsizlik Ödeneği ile Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 31 Mayıs'ta Yapılacak
Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı
Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti