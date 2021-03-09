Bakan Akar: "Hakurk ve Kandil'de 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hakurk ve Kandil'de 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Savunma Bakanlığı'na geçmiş burada Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ile bir araya gelmişti.

Bakan Akar, Romanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunarak ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, "Başta FETÖ, PKK/ YPG, DEAŞ olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"25 terörist etkisiz hale getirildi"

Operasyonların artan bir şiddet ve tempoda, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini dile getiren Bakan Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bu konuda son derece azimli ve kararlıyız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede en son Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık. Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. Ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, 83 milyon halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Bazı adımlara karar verdik"

Bakan Akar, "değerli dostum" diye nitelendirdiği Savunma Bakanı Ciuca'nın gösterdiği sıcak misafirperverliğe teşekkür ederek, "Romanya bizim önemli ortaklarımızdan biri. Hem iki ülke olarak hem de NATO çerçevesinde birçok ortak faaliyette bulunuyoruz" dedi.

Görüşmelerin son derece faydalı, yapıcı geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, "Askeri eğitim ve iş birliği konularında önümüzdeki günlerde atmayı planladığımız adımları da görüşme fırsatı bulduk. Bunları teferruatlı şekilde ele aldık. Bir yandan savunma ve güvenlik konularını diğer yandan da savunma sanayiinde iş birliği konularında neler yapılabileceğini karşılık olarak değerlendirdik. Görüşmeler sonucunda bazı adımları atmaya karar verdik. Bu yıl yapılacak askeri diyalog toplantılarını da korona virüs salgını tedbirleri dahilinde Türkiye'de yapmayı planladık. Önümüzdeki günlerde bunun kesin tarihi ve uygulama şeklini belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

" Karadeniz'de barış ve istikrarı muhafaza etmek önemli"

Türkiye ve Romanya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik kararlılığı ifade eden Akar, "Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması için yapılabileceklere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Karadeniz'de barış ve istikrarı muhafaza etmenin önemli olduğunu da bir kez daha dile getirdik" dedi.

Bakan Akar, askeri eğitim ve tatbikatlar konusunda yapılan planları da gözden geçirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde bu faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi için de kararlılığımızı bir defa daha ifade ettik" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelede iş birliği

Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) sorumluluğunun bu yıl Türkiye'de olduğunu hatırlatan Akar, "Romanya'nın da bununla ilgili katkılarından dolayı değerli arkadaşım Bakan Ciuca'ya bir kere daha teşekkür etme fırsatı buldum. Ayrıca burada çok uluslu tümen ve kolordunun yapılanma safhası devam ediyor. Buradaki çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Biz de personel olarak buraya gerekli katkıları sağlıyoruz. Daha önceki çalışmalarımızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi buradaki arkadaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Bu karargahta görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile bir araya gelerek onlarla görüşme fırsatı da bulduk" dedi.

FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapan Akar, "Değerli arkadaşım Bakan Ciuca'ya Romanya'da bulunan FETÖ üyeleri ile ilgili taleplerimizi kendilerine ifade ettik. Kendisi de bu konuda ilgili bakanlık ve kişilerle görüşme yapacağını ve konuyu takip edeceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Romanya'da gösterilen ev sahipliğine bir kez daha vurgu yapan Akar, sözlerinin sonunda Romanya Bakan Ciuca'ya hem bunun için hem de 1'inci Dünya Savaşı yıllarında Romanya'da şehit düşen Türk askerlerinin yer aldığı şehitliğin bakımına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı da teşekkür etti. - BÜKREŞ