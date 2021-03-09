Bakan Akar: Hakurk ve Kandil'de 25 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı" dedi.

Bakan Akar, Romanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu, ziyarete ilişkin değerlendirmeler yaptı. Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Başta FETÖ, PKK/ YPG, DEAŞ olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.