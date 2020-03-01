Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra... - Son Dakika

Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra...

46 dakika önce

Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra..., System.String[]

Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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