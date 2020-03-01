Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra... - Son Dakika

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Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra...
46 dakika önce
Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:08 Kaynak: AA
Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde gün boyu yapılan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
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