Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Harp Okulundan Dönem Arkadaşlarıyla Buluştu

Bakan Akar, Harp Okulundan Dönem Arkadaşlarıyla Buluştu

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1972 yılında Harp Okulu'ndan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlık'ta bir araya geldi.

Bakan Akar, Harp Okulundan Dönem Arkadaşlarıyla Buluştu, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1972 yılında Harp Okulu'ndan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlık'ta bir araya geldi.

1972'liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Erge'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, sayıları 70'i bulan devre arkadaşları hem 50 yıllık hatıraları yad etti hem de Bakan Akar'ın yeni görevini kutladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Güncel
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