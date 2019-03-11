Bakan Akar, Harp Okulundan Dönem Arkadaşlarıyla Buluştu
14 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1972 yılında Harp Okulu'ndan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlık'ta bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, 1972 yılında Harp Okulu'ndan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlık'ta bir araya geldi.
1972'liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Erge'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, sayıları 70'i bulan devre arkadaşları hem 50 yıllık hatıraları yad etti hem de Bakan Akar'ın yeni görevini kutladı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:27 Kaynak: İHA
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