Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı ve personelle bir araya geldi
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Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı ve personelle bir araya geldi

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki personelle bir araya geldi.

Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı ve personelle bir araya geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki personelle bir araya geldi. Bakan Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin 108'inci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Küçükakyüz ve beraberindeki personelle bir araya gelerek, tebrik etti. Bakan Akar, Hava Kuvvetlerimize çalışmalarında başarılar diledi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:05 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Güncel
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