Bakan Akar: "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı Devam Ederken Geçen Hafta Büyük Bir Operasyonu...
7 dakika önce
Bakan Akar: "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu"
Bakan Akar: "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu"
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:48 Kaynak: AA
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