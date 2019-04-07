Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı Devam Ederken Geçen Hafta Büyük Bir Operasyonu...

Bakan Akar: "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı Devam Ederken Geçen Hafta Büyük Bir Operasyonu...

7 dakika önce

Bakan Akar: "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu"

Bakan Akar:
Bakan Akar: "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:48 Kaynak: AA

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