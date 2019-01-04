Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Herhangi Bir Sorun Yok, Her Şey Ülke ve Milletimizin Yararına Olacak Şekilde"

Bakan Akar: "Herhangi Bir Sorun Yok, Her Şey Ülke ve Milletimizin Yararına Olacak Şekilde"

39 dakika önce

Bakan Akar: "Herhangi bir sorun yok, her şey ülke ve milletimizin yararına olacak şekilde"SAKARYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya Valiliği ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sorun yok, her şey ülke ve milletimizin yararına olacak şekilde" dedi.

Bakan Akar: "Herhangi bir sorun yok, her şey ülke ve milletimizin yararına olacak şekilde"

SAKARYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya Valiliği ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sorun yok, her şey ülke ve milletimizin yararına olacak şekilde" dedi.
Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, olan ve Arifiye ilçesinde yer alan 1 milyon 804 bin metrekarelik alan üzerine kurulu MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü kiralanarak özelleşti. Özelleşme sonrası fabrikada eylem başlatılmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işçilerle görüşmek için Sakarya'ya geldi. İşçilerle görüşen Akar, daha sonra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.
"Kazasız belasız bitireceğiz"
Ziyaret sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biraz önce fabrikada ilgili arkadaşlarımıza gerekli konuşma ve görüşmeyi yaptık. Orada faaliyetlerle alakalı gerekli açıklamaları dile getirdik. Valimizi de ziyaret ettik, kendileriyle görüşüp, konuştuk. Herhangi bir sorun yok, her şey planlandığı şekilde, kontrollü şekilde devam ediyor. Dolayısıyla işçilerimizin rahat olması lazım, çalışanlarımızın, mühendislerimizin, askerlerimizin, bölge halkımızın rahat olması lazım. Herhangi bir sorun yok, her şey ülke ve milletimizin yararına olacak şekilde. Orada çalışanların hak ve hukuku gözetecek şekilde, onların özlük haklarını herhangi bir eksilme olmayacak şekilde faaliyetlerimiz yürüyor. Kazasız, belasız bu işi bitireceğiz inşallah" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Sakarya Valiliği, Sakarya, Hulusi Akar, Politika
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