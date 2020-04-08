Bakan Akar: "Hesabını verecekler" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Hesabını verecekler' - Son Dakika

Bakan Akar: "Hesabını verecekler"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kulp'taki terör saldırısına ilişkin, "Mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor.

Bakan Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kulp'taki terör saldırısına ilişkin, "Mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Hesabını verecekler" dedi.


Milli Savunma Bakanı Akar, konuk olduğu programda Haber Kanal Koordinatör Yardımcısı Ümit Çetin'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden vatandaşlara yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiye rahmet, yakınlarına sabır dileyen Bakan Akar, İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamayı hatırlatarak, "Operasyonların başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bunların hiçbiri yanına kalmayacak. Mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Hesabını verecekler" ifadelerini kullandı.


"Korona virüs nedeniyle birliklerde herhangi bir sıkıntı yok"


İlk günden itibaren korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Bakan Akar, virüsün operasyon bölgelerine sirayet etmediğini ve birliklerde herhangi bir sıkıntının olmadığını aktardı. Çeşitli görevlerde olup yurt dışından dönen 650 personelin gözetim altında olduğunu ve 14 günlük karantina sürelerini tamamladıklarını kaydeden Bakan Akar, 84 personelin halen gözetim altında olduğunu belirtti.


"Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız"


Dikimevi, Makine Kimya Endüstrisi ve bakanlığa bağlı üretim tesislerinde maske, tulum ve dezenfektan üretiminin sürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, "Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 bin tulum da yapabilecek duruma geldik. İlaç fabrikamızda da haftada 5 bin litre dezenfektan üretmek suretiyle katkılar sağlamaya başladık" dedi.


Maske üretimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını bildiren Bakan Akar, önümüzdeki hafta maske üretim kapasitesini haftada 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracaklarını kaydetti.


NATO çatısı altında 15 Nisan'da telekonferans yoluyla savunma bakanları olarak toplanacaklarını belirten Bakan Akar, toplantıda salgında gelinen son noktayı, yapılanları ve ihtiyaçları gözden geçireceklerini söyledi.


"Üçüncü müşterek devriye tamamlandı"


İdlib'deki M4 karayolu üzerinde gerçekleştirilen Türk-Rus ortak devriyesinden bahseden Bakan Akar, "Bugün üçüncü müşterek devriye tamamlandı. Herhangi bir sorun olmaksızın gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde bu devriyeler devam edecek" diye konuştu.


Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekat bölgelerinde faaliyetlerin sürdüğünü hatırlatan Bakan Akar, 1 Ocak'tan itibaren Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarında 900 civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini, alan kontrolleri, yol kontrolleri ve mayın/el yapımı patlayıcıların temizlenmesi çalışmalarının da durmaksızın devam ettiğini söyledi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara değinen Bakan Akar, 1 Ocak itibarıyla 59 kara operasyonunu 90 hava operasyonuyla desteklediklerini ve operasyonlar sonucunda 200 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.


"148 bin 763 kişi Yunanistan'a geçti"


Bakan Akar, Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla beraber 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişinin Yunanistan sınırından karşı tarafa geçtiğini kaydetti. - ANKARA

Hulusi Akar, Kulp, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:40 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsü izole edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi         
19:15
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası         
19:06
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu         
19:02
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor         
18:44
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti         
18:35
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi         
18:31
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı         
17:22
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı         
17:16
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor         
16:53
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 21:05:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: "Hesabını verecekler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]