Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına başladı. Türkiye 'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret eden Akar, ilk görüşmesini Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

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