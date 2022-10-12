Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü

12.10.2022 20:35

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına başladı. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret eden Akar, ilk görüşmesini Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile görüştü - Son Dakika
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