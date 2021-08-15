Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığı iddialarıyla ilgili "Hudutların kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde. İlk hatta hudut birlikleri, Kara Kuvvetleri unsurları, derinlikteki alanda jandarmalar, içerideki bölümlerde polis özel harekat var. Dolayısıyla ortaya atılan görüntülerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını çok açık bir şekilde bir kez daha burada müşahede ettik" dedi. Akar, son 24 saat içinde 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini de bildirdi.

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran hududunda alınan önlemleri yerinde inceledi. Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve Komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve hudut birliklerinin komutanlarıyla 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nda bir araya geldi.

'İRAN HUDUDUNDA 61 BİN 943 KİŞİNİN GİRİŞİ ENGELLENDİ'Hudut güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, alınan tedbirleri gün boyunca yerinde incelediklerini ifade etti. Hudut birliklerinin yıl başından bu yana yurt genelinde 91 bin 78 kişiyi yasadışı yollarla girmeye çalışırken yakaladığını belirten Akar, "Bunlardan İran hududunda yakalananların sayısı 587'dir. Hudutlarımızdan girmesi engellenenlerin sayısı ise 181 bin 328 oldu. Bunların İran sınırına tekabül edenlerinin sayısı ise 61 bin 943'dür. Asker-sivil iş birliği yoğun şekilde uygulanarak gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bir tarafta hudutta askerler diğer tarafta mülki makamlar diğer tarafta ise cumhuriyet savcılıklarımız bu konuyu etkili bir şekilde yürütüyorlar" dedi.'İLAVE TAKVİYELER YAPILDI'İran sınırındaki fizik güvenlik tedbirlerine de değinen Akar, "Modüler duvar yapıyoruz, şu ana kadar da bu duvar inşasının büyük bölümü tamamlandı. 150 kilometreye yakın hendek kazıldı. Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımızın, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı. Bunların yanı sıra jandarmalar ve polis özel harekat birlikleri de takviye edildi. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.'HER GÜN 150'DEN FAZLA KEŞİF FAALİYETİ'İran hududunun güvenliği için karadan alınan önlemlerin yanı sıra havada da İHA'ların, İnsanlı Keşif Uçaklarının görev yaptığını vurgulayan Akar, "Ayrıca her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Yapılan elektro optik kuleler ve akustik algılayıcılar sayesinde sınır hattındaki hareketliliği tespit etmek çok kolay hale geldi. 'Hudut namustur' anlayışı ile en kıdemsizinden en kıdemlisine kadar bütün arkadaşlarımız yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Çalışmalarımız artan bir şiddetle devam edecek ve 'hudutlarımız geçilmez' anlayışını pekiştireceğiz" ifadesini kullandı.'GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR'Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığı, bununla ilgili sınır hattında birçok görüntünün yer aldığına yönelik iddialara da değinen Bakan Akar, "Hudutların kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde. İlk hatta hudut birlikleri, Kara Kuvvetleri unsurları, derinlikteki alanda jandarmalar, içerideki bölümlerde polis özel harekat var. Dolayısıyla ortaya atılan görüntülerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını çok açık bir şekilde bir kez daha burada müşahede ettik" dedi.SEL BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ İÇİN GEMİTürk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 84 milyonun güvenliği, vatan topraklarının birliği ve bütünlüğü için görevlerini 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde yerine getirmeye devam ettiğini belirten Akar, Mehmetçiğin yurdun batısındaki orman yangınları ve Batı Karadeniz'deki sel felaketiyle mücadele çalışmalarına da önemli katkılar sağladığını aktardı. Akar, "TSK yangın ve selde kullanılabilecek sahip olduğu tüm imkan ve kabiliyetleri ilk günden itibaren seferber etmiştir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bakanlarımızla, valililerimizle görüşerek nerede ne ihtiyaç varsa bunları anında karşılamak için TSK mensupları büyük gayret gösterdi" diye konuştu.Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ardından bölgede TSK'ya ait helikopterlerin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Akar, "Bölgeye ayrıca 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. Bunların yanı sıra Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı" dedi.'24 SAAT İÇİNDE 22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akar, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda Gara bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz devam edecek. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız" diye konuştu.Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rusya Federasyonu uçağının Rus ve Türk mürettebatının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Akar, taziye dileklerini de iletti.