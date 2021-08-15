Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde (2) - Son Dakika

Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde (2)

ERDOĞAN: YALAN TERÖRÜNÜ SİZİNLE AŞACAĞIZCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran hudut hattında inceleme denetlemelerde bulunduktan sonra 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nda komutanlar, hudut birliklerinin komutanları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla aradı.

ERDOĞAN: YALAN TERÖRÜNÜ SİZİNLE AŞACAĞIZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran hudut hattında inceleme denetlemelerde bulunduktan sonra 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nda komutanlar, hudut birliklerinin komutanları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla aradı. Erdoğan, sınırın sıfır noktasında görev yapan hudut birliklerinin komutanlarına hitap ederek, şöyle dedi: "Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü "Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye 'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde, TSK 'nın, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."



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