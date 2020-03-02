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Bakan Akar: "(İdlib) Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de...
6 saat önce
Bakan Akar: "(İdlib) Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, bu mücadeleyi kazanacağız."
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:14 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "(İdlib) Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, bu mücadeleyi kazanacağız." - ANKARA
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