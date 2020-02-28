Bakan Akar, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Akar, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne gelerek idlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

(Adem Karagöz - Onur Akbulut/İHA)

Bakan Akar, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

Hulusi Akar, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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