Bakan Akar: "İdlib'deki Faaliyetler Devam Ediyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İdlib'deki faaliyetlerinin devam ettiğini, bu konuda Rusya ile temasların sürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İdlib'deki faaliyetlerinin devam ettiğini, bu konuda Rusya ile temasların sürdüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İdlib'deki faaliyetler devam ediyor. Bu konuda Rusya ile temaslarımız sürüyor. Sahada ilgili komutan arkadaşlarım, karargahlarda ilgili personel, gerektiğinde de bakanlar düzeyinde bizler, Rusya ile gerekli konuşmaları yapmak suretiyle ateşkes ihlallerinin önlenerek ateşkesin korunmasına yönelik çalışıyoruz."



(İHA)

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