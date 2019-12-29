Bakan akar idlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan akar idlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek - Son Dakika

Bakan akar idlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek

6 saat önce

Bakan Akar İdlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek.

Bakan Akar İdlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek

Bakan akar idlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
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