Bakan akar idlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek - Son Dakika

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Bakan akar idlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek
6 saat önce
Bakan Akar İdlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
Bakan Akar İdlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek
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