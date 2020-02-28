Bakan Akar, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için düzenlenen törene katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için düzenlenen törene katıldı - Son Dakika

Bakan Akar, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için düzenlenen törene katıldı

6 saat önce

İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşları, Hatay Devlet Hastanesindeki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşları, Hatay Devlet Hastanesindeki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Rejimin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya için Hatay Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Vali Rahmi Doğan ile milletvekillerinin de katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alınarak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Bakan Akar, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için düzenlenen törene katıldı

Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:25 Kaynak: AA
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