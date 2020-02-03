Bakan Akar: "(İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar: '(İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız... - Son Dakika

Bakan Akar: "(İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız...

6 saat önce

Bakan Akar: "(İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "( İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi."

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: "(İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız... - Son Dakika
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