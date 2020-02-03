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Bakan Akar: "(İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız...
6 saat önce
Bakan Akar: "(İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:04 Kaynak: AA
Bakan Akar: "( İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın Rusya'da bir baba kızını internet sitesinde 470 TL'ye satılığa çıkardı 8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama