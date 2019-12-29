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Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır.
6 saat önce
Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır" - ANKARA
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