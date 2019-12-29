Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar: '(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. - Son Dakika

Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır.

6 saat önce

Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır.

Bakan Akar:

Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır" - ANKARA

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı
Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı Şişe çevirmece oynadığı kız çocuklarını istismar etmekle suçlanan adamın davasında karar çıkmadı Yemen'de meydana gelen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:07 HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Batman'da - Son Dakika Haber
16:02 Hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika Haber
16:01 BBP Genel Başkanı Destici: "Libya tezkeresine evet diyeceğiz" - Son Dakika Haber
16:00 Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber
15:55 Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika Haber
15:42 Mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurduğu anlar 6 milyon kez izlendi - Son Dakika Haber
15:34 İngiliz hükümeti yanlışlıkla Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 16:27:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]