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Bakan Akar: "İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil. Araç gereç, mühimmat ile...
6 saat önce
Bakan Akar: "İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil. Araç gereç, mühimmat ile gerektiği kadar güçlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil. Araç gereç, mühimmat ile gerektiği kadar güçlendirildi. Bu konuda pazarlık söz konusu değil." - ANKARA
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