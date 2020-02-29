Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı (2) - Son Dakika

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Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı (2)
7 saat önce
BAKAN AKAR'DAN TOPÇU SALDISINDA ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
BAKAN AKAR'DAN TOPÇU SALDISINDA ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay için başsağlığı mesajı yayımladı. MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın mesajı ile birlikte şehidin fotoğrafına da yer verildi. Bakan Akar'ın mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 28 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.
Haber: ANKARA,
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