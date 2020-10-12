BAkan Akar : "İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız" - Son Dakika

BAkan Akar : "İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız"

12.10.2020 14:27

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim yaptığımız bu bilimsel, teknik çalışmalara saldırılar düzenliyorlar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim yaptığımız bu bilimsel, teknik çalışmalara saldırılar düzenliyorlar. Gerilimi yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Bir tür provokatif hareketlere girişiyorlar. Komşularımızın bunlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz. Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde söz konusu gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Akar, törende yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in törende ilk dersi vermesine ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Azerbaycan'daki gelişmeleri hep beraber takip ediyoruz. Azerbaycan, bizim kardeşimiz. Dolayısıyla biz her zaman söylediğimiz gibi iki devlet bir millet olmanın gereğini her zaman yerine getiriyoruz. Mazisi şan ve şeref dolu Kara Harp Okulunun eğitim öğretim yılı açılış töreninde de bu önemli günde ilk dersin Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim tarafından verilmesinin uygun olacağını değerlendirdik. Davetimizi kırmadılar geldiler ve ilk ders Azerbaycan'daki tarihi ve günümüzdeki gelişmeler Büyükelçimiz tarafından güzel bir şekilde ifade edildi. Bunun da öğrencilerimiz için çok önemli ve yararlı olduğunu değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN HESABINI HEM TARİH ÖNÜNDE HEM DE ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE VERECEKLER"

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ve Gence'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Bakan Akar, "Bu yeni bir şey değil. Ermenistan her zaman son derece saldırgan. İnsanlık suçu işliyor, savaş suçu işliyor ve bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Ermenistan yönetimi bu konuda son derece pervasız davranıyor. Bunlara sağlanan destek bunları şımartmış vaziyette. Bunların ne uluslararası hukuka ne de insani değerlere saygıları var. Maalesef Gence ve diğer yerleşim yerlerine acımasız bir şekilde saldırdılar, saldırılarını sürdürüyorlar. Bunlar ateşkesin ihlali. Fütursuz bir şekilde bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde verecekler" değerlendirmelerinde bulundu.

"KOMŞULARIMIZIN BUNLARDAN UZAK DURMALARINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bakan Akar, "Oruç Reis için yeni bir NAVTEX ilan edildi. TSK, Oruç Reis'e bir koruma faaliyeti icra edecek mi?" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz söz konusu. Ege'de, Akdeniz'de bizim deniz yetki alanlarımız var. BM tarafından kayıtlara geçmiş olan deniz yetki alanımız var. Bu alanlarda biz tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar yapıyoruz. Burada hiç kimseye tehdit değil bu. Bizim yaptığımız bu bilimsel, teknik çalışmalara saldırılar düzenliyorlar. Gerilimi yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Bir tür provokatif hareketlere girişiyorlar. Komşularımızın bunlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz. Bu çalışmaları tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri olarak korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis de bugüne kadar yaptığı çalışmalar çerçevesinde olduğu gibi yine planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar bu plan dahilinde devam edecek. Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde söz konusu gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız."

(Abdullah Sarica - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

BAkan Akar : İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız
BAkan Akar : İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız
BAkan Akar : İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız
BAkan Akar : İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAkan Akar : 'İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız' - Son Dakika

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