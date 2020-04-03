Son Dakika › Güncel › Bakan Akar: İki günde 640 bin maske, 15 bin tulum sevk edildi - Son Dakika
Bakan Akar: İki günde 640 bin maske, 15 bin tulum sevk edildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildiğini açıkladı.
Bakan Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:21 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı