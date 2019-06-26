Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:03
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