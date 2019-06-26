Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

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