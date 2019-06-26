Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:03 
Hulusi Akar, James Mattis, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti 10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]