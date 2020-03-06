Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu... - Son Dakika

Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu...

6 saat önce

Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu..., System.String[]

Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

İdlib, Hatay, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum ABD, BM'nin İdlib Mutabakatı'na destek açıklamasını engelledi Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]