Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu... - Son Dakika

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Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu...
6 saat önce
Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:32 Kaynak: AA
Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.
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