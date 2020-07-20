Bakan Akar ile konuk bakanlar Camilleri ve Başağa arasındaki toplantıda bölgesel, savunma ve... - Son Dakika
Bakan Akar ile konuk bakanlar Camilleri ve Başağa arasındaki toplantıda bölgesel, savunma ve...
Bakan Akar ile konuk bakanlar Camilleri ve Başağa arasındaki toplantıda bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabileceklerin ele alınması bekleniyor.
Bakan Akar ile konuk bakanlar Camilleri ve Başağa arasındaki toplantıda bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabileceklerin ele alınması bekleniyor. - ANKARA
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20.07.2020 19:05:46. #1.13#
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