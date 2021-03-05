Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu - Son Dakika

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Yine aynı helikopter, dördüncü kaza: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Türkiye'nin yüreğini yakan kaza sonrası Elazğı'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Akar, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk andan itibaren arama kurtarmada, şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurumlarınca en kısa sürede tüm imkanlar seferber edildi" dedi.

"İLK İNCELEME SONUÇLARI KAZANIN ANİ HAVA DEĞİŞİMİNDEN KAYNAKLANDIĞINI GÖSTERİYOR"

Kaza kırım ekibinin incelemelerinin bugün başlayacağını belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecek. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor."

ASKERLERİN 9'U OLAY YERİNDE, 2'Sİ HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Olay yerinde 9 askerin şehit olduğu kaza sonrası Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerin de hastanede şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi. Yaralı 2 askerin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

ŞEHİT ASKERLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLUYOR

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş

Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer

Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül

Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu

Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz

Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir

Uzman Çavuş Tolga Demirci

COUGAR TİPİ HELİKOPTERLERDE 4'ÜNCÜ KAZA

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 39'a yükseldi.

1997'DE 11 ŞEHİT

Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batı bölgelerindeki birliklere devredildi. Ancak, füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'de tekrar görev yapmaya başladı.

2003'TE YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI: 4 ŞEHİT, 1 ASKER YARALI

İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

2017'DE 13 ŞEHİT

Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general üst düzey rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 asker şehit oldu.

21 ASKER TAŞIYABİLİYOR

Fransa'da imal AS532 tipi helikopterlerden ilk aşamada 1993'te 20 adet alındı.Kara Kuvvetleri'ne 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Hava Kuvvetleri'ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri hizmetine verildi.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar'lar, 842 kilometre menzile sahip. Saatte 278 kilometre hıza çıkabilen çift motorlu helikopterin uçuş ekibinde iki pilot ve bir teknisyen görev yapıyor.

Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı