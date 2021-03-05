Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu - Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu

05.03.2021 00:51

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'te meydana gelen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Türkiye'nin yüreğini yakan kaza sonrası Elazğı'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Akar, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk andan itibaren arama kurtarmada, şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurumlarınca en kısa sürede tüm imkanlar seferber edildi" dedi.

"İLK İNCELEME SONUÇLARI KAZANIN ANİ HAVA DEĞİŞİMİNDEN KAYNAKLANDIĞINI GÖSTERİYOR"

Kaza kırım ekibinin incelemelerinin bugün başlayacağını belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecek. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor."

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası kaza olumsuz hava şartları nedeniyle oldu

ASKERLERİN 9'U OLAY YERİNDE, 2'Sİ HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Olay yerinde 9 askerin şehit olduğu kaza sonrası Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerin de hastanede şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi. Yaralı 2 askerin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

ŞEHİT ASKERLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLUYOR

  • 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş
  • Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer
  • Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş
  • Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül
  • Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek
  • Yüzbaşı Salih Sarıoğlu
  • Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz
  • Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu
  • Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir
  • Uzman Çavuş Tolga Demirci

COUGAR TİPİ HELİKOPTERLERDE 4'ÜNCÜ KAZA

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 39'a yükseldi.

1997'DE 11 ŞEHİT

Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batı bölgelerindeki birliklere devredildi. Ancak, füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'de tekrar görev yapmaya başladı.

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası kaza olumsuz hava şartların nedeniyle oldu

2003'TE YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI: 4 ŞEHİT, 1 ASKER YARALI

İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

2017'DE 13 ŞEHİT

Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general üst düzey rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 asker şehit oldu.

21 ASKER TAŞIYABİLİYOR

Fransa'da imal AS532 tipi helikopterlerden ilk aşamada 1993'te 20 adet alındı.Kara Kuvvetleri'ne 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Hava Kuvvetleri'ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri hizmetine verildi.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar'lar, 842 kilometre menzile sahip. Saatte 278 kilometre hıza çıkabilen çift motorlu helikopterin uçuş ekibinde iki pilot ve bir teknisyen görev yapıyor.

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi 11 şehit verdiğimiz faciayla ilgili uzman isimden dikkat çeken sözler: Muhsin Yazıcıoğlu kazasıyla çok benzer görünüyor Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Tatvan'da düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anlarını anlattı: Karları ellerimle kazıp bir asker çıkardım 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili ilk uzman yorumu: Sabotaj yok, pilot inmeye çalışmış

Hulusi Akar, Bitlis, Şehit, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki: Hepsinin cevabını vereceğiz Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili ilk uzman yorumu: Sabotaj yok, pilot inmeye çalışmış Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
11 şehit verdiğimiz faciayla ilgili uzman isimden dikkat çeken sözler: Muhsin Yazıcıoğlu kazasıyla çok benzer görünüyor 11 şehit verdiğimiz faciayla ilgili uzman isimden dikkat çeken sözler: Muhsin Yazıcıoğlu kazasıyla çok benzer görünüyor         
00:21
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor         
23:44
Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor         
22:34
Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı         
21:53
Tatvan'da düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anlarını anlattı: Karları ellerimle kazıp bir asker çıkardım Tatvan'da düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anlarını anlattı: Karları ellerimle kazıp bir asker çıkardım         
19:17
Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki         
17:57
Mavi kategorideki Muş'un valisinden ilginç sözler: Maske takmayı bilmeyenler var Mavi kategorideki Muş'un valisinden ilginç sözler: Maske takmayı bilmeyenler var         
16:21
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu         
15:05
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 01:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei