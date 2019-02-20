Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da Aralarında Bulunduğu Görüşmelerinde, Suriye...
45 dakika önce
Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:41 Kaynak: AA
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