Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da Aralarında Bulunduğu Görüşmelerinde, Suriye...

Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da Aralarında Bulunduğu Görüşmelerinde, Suriye...

45 dakika önce

Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da Aralarında Bulunduğu Görüşmelerinde, Suriye..., System.String[]
Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:41 Kaynak: AA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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