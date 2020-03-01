Bakan Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anların fotoğrafları paylaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anların fotoğrafları paylaşıldı - Son Dakika

Bakan Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anların fotoğrafları paylaşıldı

15 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'nde Bahar Kalkanı Herakatı'nı yönettiği anların fotoğraflarını paylaştı.

Bakan Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anların fotoğrafları paylaşıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'nde Bahar Kalkanı Herakatı'nı yönettiği anların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdiği anımsatıldı. Bakan Akar'ın, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nde sevk ve idare etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Bakanlık, Bakan Akar ve komuta kademesinin Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anların fotoğraflarını servis etti.

(İHA)

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği karargahta dikkat çeken uyarı levhası
Darbeci Hafter'e bağlı üst düzey heyet, Esed rejimi yetkilileriyle görüştü Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı SİHA mühimmatlarında yer alan "Hatay çalıntı değildir" yazısı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:10:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anların fotoğrafları paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]