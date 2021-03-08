Bakan Akar'ın eşi Şule Akar'dan, Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Akar'ın eşi Şule Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, bakan yardımcılarının eşleri ve bakanlık personeliyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Şule Akar ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Şule Akar'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Akar ve heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Akar, şunları yazdı: