Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi

20.04.2022 13:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Akar, gece Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçerek Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti.

Operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi
Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi
Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi
Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi
Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi
Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi
Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi
Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi

YORUMLAR
500
Bakan Akar, 'Pençe Kilit Operasyonu'nu komuta kademesiyle Harekat Merkezi'nden yönetti Bakan Akar, 'Pençe Kilit Operasyonu'nu komuta kademesiyle Harekat Merkezi'nden yönetti Bakan Akar, 'Pençe Kilit Operasyonu'nu komuta kademesiyle Harekat Merkezi'nden yönetti Açıklaması Bakan Akar, 'Pençe Kilit Operasyonu'nu komuta kademesiyle Harekat Merkezi'nden yönetti Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi - Son Dakika


Son Dakika
13:58 İBB usulsüz İstanbulkart kullananların peşine düştü! Reklam filmi tartışmalara yol açtı: Savunan da var, kızan da!
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement