Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi - Son Dakika
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Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi

22.04.2022 10:44
Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden "Pençe-Kilit Operasyonu"na katılan birlik komutanları ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı, sahadaki son durumu değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden "Pençe-Kilit Operasyonu"na katılan birlik komutanları ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı, sahadaki son durumu değerlendirdi.

Akar, Mavi Vatan Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne gelerek Pençe-Kilit Operasyonu'nu takip etti.

Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile gece geç saatlere kadar operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

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Seçkin Gözlemci Günü, Hulusi Akar, Mavi Vatan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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