Bakan Akar'ın katılacağı AA Editör Masası ertelendi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, saat 11.00'de katılacağı duyurulan AA Editör Masası ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, saat 11.00'de katılacağı duyurulan AA Editör Masası ertelendi.
Programın, Akar'ın gündem yoğunluğuna bağlı değişiklik nedeniyle ertelendiği belirtildi.
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