Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'ın katılacağı AA Editör Masası ertelendi
Son Dakika Politika Bakan Akar'ın katılacağı AA Editör Masası ertelendi

Bakan Akar'ın katılacağı AA Editör Masası ertelendi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, saat 11.00'de katılacağı duyurulan AA Editör Masası ertelendi.

Bakan Akar'ın katılacağı AA Editör Masası ertelendi, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, saat 11.00'de katılacağı duyurulan AA Editör Masası ertelendi.

Programın, Akar'ın gündem yoğunluğuna bağlı değişiklik nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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