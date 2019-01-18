Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'ın Misafir Trafiği

Bakan Akar'ın Misafir Trafiği

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar; Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten'i ağırladı.

Bakan Akar'ın Misafir Trafiği, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı  Hulusi Akar; Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten'i ağırladı.

 

Akar, ilk olarak Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch ile makamında görüştü. Daha sonra, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile tekrar makamında bir araya gelen Akar, son olarak, kendisini ziyaret eden 29'uncu Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten ile bir görüşme gerçekleştirdi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:43 Kaynak: DHA

Makedonya, Polonya, Güncel
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