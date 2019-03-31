Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'ın Sandığından Mansur Yavaş Çıktı

Bakan Akar'ın Sandığından Mansur Yavaş Çıktı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş, önde çıktı.

Bakan Akar'ın Sandığından Mansur Yavaş Çıktı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş, önde çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oy kullandığı Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta 328 seçmenden 280'i oy kullandı. Sandıktan, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'a 222, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye 48 oy çıktı. TKP adayı 4, SP adayı 2, Vatan Partisi adayı ise 1 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:18 Kaynak: DHA

Çankaya, Hulusi Akar, Mansur Yavaş, Politika
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