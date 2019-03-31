Bakan Akar'ın Sandığından Mansur Yavaş Çıktı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş, önde çıktı.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş
, önde çıktı. Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar'ın oy kullandığı Çankaya
İlköğretim Okulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta 328 seçmenden 280'i oy kullandı. Sandıktan, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'a 222, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki
'ye 48 oy çıktı. TKP adayı 4, SP adayı 2, Vatan Partisi adayı ise 1 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:18 Kaynak: DHA
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
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