Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika Politika Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

40 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


Hulusi Akar, Ben Wallace, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:39 Kaynak: DHA
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