Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.