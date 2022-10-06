Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

06.10.2022 19:19

- Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra'da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

- Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

LONDRA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra'da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarına başladı. Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından Muhafız Tören Alanı'nda askeri tören ile karşılandı, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı Wallace yürüyerek Savunma Bakanlığı'na geçti. Akar ve Wallace önce baş başa görüşme gerçekleştirdi, daha sonra heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Ben Wallace, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü - Son Dakika

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