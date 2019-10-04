Bakan Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Ankara'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Ankara'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.
İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaretine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik ile savunma konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
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