Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
(İHA)
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