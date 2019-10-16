Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Ben Wallace, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
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