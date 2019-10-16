Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar-Wallace görüşmesinde, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.