Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş... - Son Dakika

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş...

17 dakika önce

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş..., System.String[]

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İngiltere, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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