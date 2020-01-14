Bakan Akar, Irak Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti - Son Dakika

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Bakan Akar, Irak Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
Bakan Akar'ın Janabi ile görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA
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