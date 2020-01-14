Bakan Akar, Irak Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar, Irak Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Irak Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.

Bakan Akar, Irak Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.


Bakan Akar'ın Janabi ile görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA

Hulusi Akar, Ankara, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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