Bakan Akar, Irak Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar'ın Janabi ile görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Irak 'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.

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