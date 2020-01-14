Son Dakika › Güncel › Bakan Akar, Irak Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti - Son Dakika
Bakan Akar, Irak Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
Bakan Akar'ın Janabi ile görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.
(İHA)
Son Dakika Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler Vasip Şahin: Hasan'ın sağlık tedavisine başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı